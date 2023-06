Links en BBB willen ruim 3 miljard voor bestrijding armoede

Daarmee willen PvdA, GL en BBB de bezuinigde miljarden bij het ministerie van Sociale Zaken van dit jaar toch op de begroting houden, maar dan moet het geld volledig worden gebruikt om de armoedeproblemen aan te pakken. De partijen willen niet ’geduldig afwachten wat er in augustus gebeurt’, verwijst GL-Kamerlid Van der Lee naar het moment waarop het kabinet de plannen voor Prinsjesdag maakt. „Het is niet dat we nu zeggen: we vertrouwen het wel weer, er zal in augustus vast wat goeds komen”, zegt PvdA-Kamerlid Kathmann. Ook de Dierenpartij en Denk sluiten zich bij de oproep aan.

Het is niet voor het eerst dat links en BBB de handen ineenslaan. Bij het debat over de Voorjaarsnota wilden de partijen nog dat het kabinet voor de zomer in elk geval met plannen kwamen voor de aanpak van armoede per 1 januari. Nu is daar een miljardeneis bovenop gekomen. Dat het linkse blok en BBB elkaar vasthouden is relevant, omdat de coalitiepartijen een van hen nodig heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Het plan maakt nog niet meteen indruk in de coalitie. „Je kan er vast een mooi persbericht over schrijven”, schampert D66-Kamerlid Van Weyenberg. „Maar ik heb niet de indruk dat het iets anders doet dan wat het kabinet doet.”