Experts manen tot haast met boosters: ’We kunnen ons uit de lockdown prikken’

’Scholen waarschijnlijk weer dicht omdat volwassenen verantwoordelijkheid niet pakken’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de zeer waarschijnlijke scholensluiting. ’Ik vind het onverteerbaar dat kinderen opnieuw de rekening mogen betalen, omdat zoveel mensen zich niet aan de maatregelen houden én er in de leeftijdsgroep van de meeste ouders ee...