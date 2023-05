Premium Het beste van De Telegraaf

Pand metertje te ver naar rechts: streep door bakkerswinkel

Door Marieke van Essen Kopieer naar clipboard

Ondernemer Michel Caes mag geen nieuw pand openen in Oud-Rijswijk. Ⓒ de telegraaf

RIJSWIJK - De in de Haagse regio razend populaire Boulangerie Michel mag in het centrum van Rijswijk geen nieuwe vestiging openen. De gemeente weigert een vergunning te verlenen, omdat de Franse bakkerswinkel annex patisserie ’een meter te veel naar rechts zou liggen’. De VVD springt in de bres voor de ondernemer, die bij velen in trek is vanwege zijn ’délicieux croissants’.