715 mensen zitten deels thuis door coronavirus

Inmiddels hebben 128 bedrijven bij het UWV een verzoek voor werktijdverkorting ingediend, ruim twee keer zo veel als aan het begin van de week. Met werktijdverkorting kunnen bedrijven hun personeel korter laten werken. De gemiste uren worden dan uitbetaald via de WW-uitkering.

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken laat weten dat van 61 bedrijven de aanvraag inmiddels is toegewezen. Dat gaat om 715 mensen die nu deels thuis zitten, omdat er door het coronavirus minder werk is. Van 15 werkgevers is de aanvraag afgewezen, van 52 bedrijven is die nog in behandeling. Bedrijven waar minstens 2 weken in elk geval 20 procent minder werk is door het coronavirus, maken aanspraak op werktijdverkorting.

Het gaat volgens het ministerie vooral om mkb-bedrijven. Daar is de nood sneller aan de man dan bij grote bedrijven, waar personeel makkelijker op ander werk gezet kan worden. Waar het bij de eerste stroom aanvragen nog vooral ging om bedrijven die zakendoen in China, is daar inmiddels ook een groep bij gekomen die vooral handelt met Italië.