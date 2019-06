Een studentenborrel op de TU Eindhoven. Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - De Technische Universiteit Eindhoven is even helemaal klaar met mannen. Het komende anderhalf jaar geldt er voor nieuwe vacatures zelfs een mannenstop. Reden: er zijn te weinig vrouwelijke wetenschappers. Maar dit soort diversiteitsdwang is lang niet altijd gestoeld op feiten, zien deskundigen.