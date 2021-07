RTL Boulevard terug op de buis: ’Het was spullen pakken en weg!’

In het programma werd uiteraard stilgestaan bij de gebeurtenissen van vorige week en afgelopen weekeind. Presentatrice Vivienne van den Assem: „Na vorige week was zaterdagavond een nieuw dieptepunt: geen uitzending. En zondag ook niet vanuit studio Leidseplein. Nu wel, vanuit een andere studio.”

Bekijk ook: Wat een achterlijke elite die over onze veiligheid gaat

Vivienne van den Assem was erbij toen zaterdag het besluit werd genomen. „We waren ons aan het voorbereiden op de repetitie. Toen kregen we bericht dat er ernstige dreiging was op het pand en dat we het moesten verlaten. Dat is een eng bericht. We schrokken, maar iedereen was na vorige week al zo alert, er was al een beladen sfeer. We hebben het pand vervolgens verlaten. Het was niet het moment om toch een uitzending te willen maken. Het was spullen pakken en weg.”

Vervolgens is nog wel gesproken over een uitzending op de zondag, maar ook die kwam er niet. Van den Assem: „Dat is toen wel meteen besproken: wat nu? Wat betekent dat voor het programma, voor morgen? Er zijn veel samenkomsten geweest om wel een uitzending te bewerkstelligen.” Die kwam er dus niet. „Die beslissing was moeilijk, want het is nooit eerder gebeurd dat er geen uitzending kwam.”

Mede-presentator Luuk Ikink: „We hadden ook even tijd nodig om op adem te komen met het team.”

Bekijk ook: Nederland is naïviteit nog niet kwijt bij aanpak georganiseerde misdaad

Dat de eerste uitzending na het weekend geen gewone was, bleek wel buiten het pand waarvandaan werd uitgezonden. Zwaarbewapende politiemensen grendelden het terrein af, met zware containers werden gebouwen minder kwetsbaar gemaakt voor pogingen met een voertuig binnen te dringen.

RTL koos voor het Mediapark, ondanks dat zware beveiligingsmaatregelen uitzenden vanuit de oude vertrouwde Leidsepleinstudio ook mogelijk had gemaakt. „Er is heel veel gebeurd afgelopen week en een nieuwe plek geeft ook de rust om weer volop te starten en uit te zenden. Wat ook de wens is van de redactie en van RTL”, aldus een RTL-woordvoerder over die keuze.