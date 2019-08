’Hoop op buitenaards leven met nieuw ontdekte planeet’

Hoe de planeet er precies uitziet, weet niemand nog (foto ter illustratie). Ⓒ Hollandse Hoogte / Ciel & Espace Photos

AMSTERDAM - Worden wij straks overvallen door buitenaardse wezens? De kans erop is weer een klein stukje groter geworden door de ontdekking van een nieuwe ’Superaarde’, genaamd GJ 357 d. De planeet, ontdekt met ruimtetelescoop TESS, is op ’slechts’ 31 lichtjaren van ons verwijderd en lijkt gunstige leefomstandigheden te hebben. „Het is een goede kanshebber voor buitenaards leven.”