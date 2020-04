Buurlanden België en Duitsland: ’Draag mondkapjes’

In België worden ze aangeraden in situaties waar geen 1,5 meter afstand kan worden gegarandeerd of waar veel mensen zijn. „Het dragen van stoffen mondmaskers zal een belangrijke rol gaan spelen bij de overgang naar een normale situatie”, zei premier Sophie Wilmès na afloop van een vergadering met de Nationale Veiligheidsraad en de leiders van de deelregeringen.

Het land gaat de productie van mondkapjes opvoeren, zei ze. België verlengt de coronamaatregelen met twee weken tot en met 3 mei.

Ook in Duitsland geldt vanaf nu een 'dringende aanbeveling' voor het dragen van mondkapjes. Dat liet bondkanselier Angela Merkel weten. De aanbeveling geldt onder meer voor kantoren en fabrieken. Merkel bevestigde de verlenging van de coronamaatregelen tot en met 3 mei.