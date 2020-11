België weert Deense koranverbranders

Onrust na een koranverbranding in Malmo, Zweden. Ⓒ AP

BRUSSEL - België heeft vijf Denen het land uitgezet die in de Brusselse gemeente Molenbeek een koran wilden verbranden. De vijf zouden aanhangers zijn van de uiterst rechtse Deense politicus Rasmus Paludan. Die werd woensdag al met soortgelijke plannen opgepakt in Parijs en had aangekondigd donderdag Molenbeek, dat veel moslims telt, aan te doen.