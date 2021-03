Omstanders pakken sleutels af van dronken automobilist

Net voor de brug sloeg de man af en wisten andere weggebruikers hem te stoppen op de Noordlangeweg. Ze trokken de sleutels uit het contact zodat de bestuurder, een 29-jarige man uit Colijnsplaat, niet meer verder kon rijden. De beschonken man reageerde woedend. Er ontstond ’een handgemeen’ tussen de bestuurder en de getuigen. „Omdat de 29-jarige man zo onvast ter been was belandde hij in een sloot. Hij werd hier weer uitgehaald door de getuigen.”

Na het opmerkelijke incident arriveerde de politie. Agenten namen het rijbewijs van de automobilist in. Er zijn getuigenverklaringen opgenomen en videobeelden gedeeld van één van de getuigen die de hele rit had gefilmd. Deze beelden worden onderzocht, meldt de politie.

Thuis afgezet

De man is om ongeveer 19.15 uur aangehouden en meegenomen naar het politiebureau waar hij een ademanalyse moest doen. Hij bleek veel te veel gedronken te hebben en blies 925 ug/l. Boetes en straffen worden doorgaans gegeven vanaf 0,5 promille, dat komt overeen met ongeveer 220 ug/l.

De man kreeg een rijverbod van 11 uur. Hij was ’niet in staat om een verklaring af te leggen’, dus dat gaat later deze week gebeuren. Vanwege zijn dronken toestand hebben agenten hem thuis afgezet.