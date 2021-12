Dramatisch ongeval in weiland: zoon ziet hoe boom op vader valt

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP

OUDSBERGEN - Een 61-jarige man uit Wijchmaal is zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een dramatisch ongeval in Plockroy in België. De man was een boom aan het snoeien, maar die viel op hem tijdens de werkzaamheden. Voor de man kwam alle hulp te laat. De zoon van het slachtoffer was getuige van het drama.