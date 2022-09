Landbouwminister Henk Staghouwer (CU) stapt op

Staghouwer lag de afgelopen maanden al meermaals onder vuur. Zo kwam er forse kritiek vanuit de Tweede Kamer en de agrarische sector op zijn zogeheten ’perspectiefbrief’, waarin geen perspectief voor de boeren werd aangetroffen vanwege de stikstofaanpak van het kabinet.

Staghouwer, die in het verleden provinciebestuurder en bakkerijbaas in Groningen was, liet eerder al intern doorschemeren dat hij de baan heftig vond. Maandag presenteerde hij nog een brief waaruit blijkt dat Brussel de Nederlandse uitzondering in het mestbeleid blokkeert. De minister noemde dat ook ’geen mooie boodschap’ voor de boeren.

Afgelopen weekeinde heeft de landbouwminister, naar eigen zeggen, voor zichzelf de conclusie getrokken dat hij niet de juiste man op de juiste plaats is. Zijn taken worden vanaf dinsdag tijdelijk overgenomen door oud-landbouwminister Carola Schouten (CU), die momenteel ook vicepremier is en ook als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan de lat staat.

Premier Mark Rutte geeft aan dat hij veel waardering heeft voor het werk dat Staghouwer heeft verzet. „Ik respecteer zijn dappere besluit om zijn taken neer te leggen en wens hem alle succes in de toekomst.”

’Verdrietige dag’

CU-voorman Gert-Jan Segers spreekt over een ’verdrietige dag’. „Negen maanden geleden had Henk de moed om ‘ja’ te zeggen toen ik hem vroeg om vanuit Groningen over te komen en minister te worden. Van dichtbij heb ik gezien hoe hij alles heeft gegeven om die pittige verantwoordelijkheid waar te maken. Ook op de momenten dat het zwaar was. In het contact met boeren en vissers zag je dat hij een man van de praktijk was met hart voor de sector. Dan was Henk op z’n best.”

Volgens Segers kenmerkt het Staghouwer dat hij bij zichzelf te rade ging of hij de aangewezen man is om als minister de grote uitdagingen waar de landbouw voor staat, aan te gaan. „Die eerlijkheid kenmerkt Henk ook. Henk zat hier nooit voor zichzelf, maar altijd voor de zaak.”