Bedrijf voor het hekje om dodelijk ongeval met betonpomp

De man overleefde de klap niet. Een traumaheli werd tijdens de vlucht afgebeld, alle hulp kwam te laat voor het slachtoffer. Het slachtoffer, Gerard Dijkman, was al 38 jaar in dienst bij het bedrijf dat de schuur bouwde. Hij bediende de betonslang die aan de mast zat. Al na twee minuten ging het mis.

De betonwagen zakte 75 centimeter diep weg in de grond en de giek met daarin 600 liter beton, een gewicht van in totaal 1600 kilo zonder de giek zelf, zwiepte tegen Dijkmans bovenlichaam aan.

Het bedrijf, Faber Betonpompen uit Zoeterwoude, wordt dood door schuld verweten. Ze zouden geen coördinator aangesteld hebben tijdens de werkzaamheden en ook zouden ze nagelaten hebben om ervoor te zorgen dat de pompwagen met de distributiemast op een stevige ondergrond stond.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint maandagmiddag en is via een videoverbinding te volgen. Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman volgt de zaak en doet verslag via Twitter.