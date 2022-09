Wapens en explosieven voor huis Belgische minister, drie verdachten in Nederland aangehouden

Volgens het Nederlandse Openbaar Ministerie zijn de aanhoudingen in Den Haag verricht. De wagen is in beslag genomen en wordt onderzocht, meldt de Belgische site HLN. De zware wapens zouden kalasjnikovs zijn. België vraagt Nederland de verdachten uit te leveren. Over hun identiteit is nog geen verdere informatie bekendgemaakt.

Het nationaal crisiscentrum heeft onmiddellijk de nodige maatregelen genomen om de minister onder verhoogde beveiliging te plaatsen. Hij zal voorlopig niet deelnemen aan een aantal activiteiten die gepland waren, meldt het Federaal Parket.

Het is onbekend of Van Quickenborne thuis was op het moment van de dreigende situatie. Hij is donderdag teruggekomen uit New York. Daar nam hij deel aan een conferentie van de Verenigde Naties.

De 49-jarige minister is lid van de partij Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD).