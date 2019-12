Verder zonder Trump

President Donald Trump wil niet meewerken aan de impeachment-procedure, die hij steevast omschrijft als een ’heksenjacht’. Ⓒ Foto Bloomberg

WASHINGTON - De impeachmentprocedure tegen president Trump gaat een nieuwe fase in, maar zonder de president en zijn advocaten. Trumps advocaat noemt de hele procedure oneerlijk en wil eerst weten welke getuigen zullen spreken bij de volgende hoorzitting. Trump zelf is in Groot-Brittannië voor een NAVO-top.