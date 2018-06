Eis: tien jaar cel en tbs voor doodsteken krantenbezorgster

De officier van justitie eiste zojuist in de Rotterdamse rechtbank voor doodslag een gevangenisstraf van 10 jaar en tbs met dwangverpleging. Daarnaast wordt hij nog verdacht van een poging tot beroving van een buurtbewoner die even voor de aanval op Van Dijk werd belaagd.

’Waarom zou ik dat doen?’

M. zelf wast zijn handen in onschuld en zegt niets te begrijpen van het feit dat hij de verdachte is. ,,Waarom zou ik dat doen? Wat mij in de schoenen wordt geschoven, dat is niet normaal.” Echter op het overweldigende dna-bewijsmateriaal heeft hij geen goed antwoord. Zo is zijn dna niet alleen gevonden onder de nagels, kleding en deodorantbus van Anita van Dijk ook is bij hem thuis een hoodie gevonden waar dna van de krantenbezorgster op is gevonden.

Een goede verklaring kan hij daar niet voor geven. M. stelt dat de hoodie met dna van de krantenbezorgster door een kennis of vriend bij hem thuis is achtergelaten, maar zegt geen idee te hebben van wie die was. Ook zijn dna onder de vingernagels en op een jas van de eerder belaagde buurman heeft hij geen verklaring. ,,Misschien heb ik ze een hand gegeven.”

’Je gaat dood’

Overigens moest M. door de politie uit het huis van bewaring in Den Haag worden opgehaald, omdat hij niet van plan was om te verschijnen. De rechtbank besloot echter de zitting niet zonder hem te beginnen waarna hij met sirenes werd opgehaald. De emoties liepen even hoog op in de rechtszaak toen de zus van Anita het woord nam en de zin uitsprak dat de zonen van het slachtoffer een beslissing over hun moeders leven moesten nemen. De zoon van Anita ging toen uit zijn dak en sprong over de afscheiding en riep ‘Je gaat dood’ naar de verdachte. De politie greep in en bracht de zoon naar buiten.