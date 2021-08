Miljoenen Amerikanen riskeren huisuitzetting door verlopen verbod

De Amerikaanse gezondheidsdienst CDC had de maatregel om huurders te beschermen ingesteld in september vorig jaar. De coronacrisis leidde destijds tot het verlies van miljoenen banen in de Verenigde Staten. De CDC vreesde dat het virus sneller om zich heen zou kunnen grijpen als mensen massaal dakloos zouden worden.

Maandag eerste uitzettingen

Hoewel het inmiddels beter gaat met de economie, hebben volgens onderzoekers nog steeds miljoenen Amerikanen een huurachterstand. De eerste uitzettingen zouden volgens Amerikaanse media maandag al kunnen plaatsvinden. Het Congres had 46 miljard dollar (ruim 38 miljard euro) aan noodsteun vrijgemaakt om huurders en verhuurders te helpen, maar daar is pas zo’n 3 miljard van uitgegeven.

President Joe Biden steunde het verlengen van het uitzettingsverbod, maar zei dat zijn regering daar geen zeggenschap meer over had door een recente uitspraak van het Hooggerechtshof. Een van de rechters van het hof waarschuwde vorige maand al dat verdere verlenging geregeld moet worden door het Amerikaanse parlement, het Congres.

Actie

Het Witte Huis deed uiteindelijk pas afgelopen donderdag een beroep op het Congres om in actie te komen. Dat was vlak voor het verlopen van de deadline en dat namen sommige partijgenoten de president niet in dank af. Progressieve parlementariërs als Alexandria Ocasio-Cortez vonden dat Biden veel eerder van zich had moeten laten horen.

De Democratische Partij van de president deed nog een poging om voldoende steun te vinden om de maatregel te verlengen, maar die mislukte. Voorzitter Nancy Pelosi van het Huis van Afgevaardigde, een partijgenoot van Biden, gaf de Republikeinen daar vervolgens de schuld van. Ze verweet die oppositiepartij op Twitter „pure wreedheid” en zei dat „kinderen en gezinnen” zo worden veroordeeld tot dakloosheid.