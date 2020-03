Ondernemer Susteren: ’Zijn we compleet van de pot gerukt?’

„Het dieptepunt in mijn loopbaan als ondernemer is bereikt”, zo begint hij zijn relaas. „Vanavond zijn medewerkers van ons bedrijf compleet verrot gescholden omdat ze klanten verzochten een winkelkar te pakken. Zij durfden daarna de winkel niet meer in.”

De man ziet zich genoodzaakt om professionele beveiliging in te schakelen voor „ons dorpwinkeltje van Susteren.” Ook laat hij weten dat iedereen die zich agressief gedraagt tegen zijn medewerkers een winkelverbod van een jaar tegemoet kan zien.

„Zijn we anno 2020 compleet van de pot gerukt? Heeft iemand in de gaten dat als de supermarktmedewerkers in NL het werk erbij neergooien, dat jullie dan niks meer te eten hebben? (...) Wij hebben ook niet gevraagd om deze crisis en volgen de regels zoals deze in NL gelden.”

Hij ondertekent zijn post op Facebook met „een compleet ontplofte ondernemer.”