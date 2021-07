Bedreigingen na fatale mishandeling Mallorca: ’Mogelijk beveiliging nodig’

Het OM spreekt van een ’heksenjacht’. Eerder op de dag verstuurde het parket Midden-Nederland al een tweet om een gerucht op sociale media te ontkrachten dat officier van justitie Nadine Franken familie zou zijn van een van de verdachten.

„Deze digitale heksenjacht bezorgt politie en OM een hoop extra werk, nu mensen zijn bedreigd en mogelijk beveiliging nodig hebben”, staat in de verklaring van het OM. Een woordvoerster wil niet aangeven wie ernstig wordt bedreigd, en of het gaat om verdachten of de officier van justitie.,,Daar doen we geen mededelingen over.”

In de verklaring staat verder: „Politie en OM besteden hun tijd en aandacht liever aan het uitzoeken wat op Mallorca precies is gebeurd en het voor de rechter brengen van de juiste personen.”

Daders mogen straf niet ontlopen

Politie en OM benadrukken alles op alles te zetten om de mishandeling van de 27-jarige Carlo Heuvelman, die fataal afliep, tot op de bodem uit te zoeken zodat de verantwoordelijken hun straf niet ontlopen.

Het OM geeft ook wat meer uitleg over het besluit om de zaak in Nederland te voeren, en niet in Spanje. Het drama speelde zich af op het eiland Mallorca, zo’n twee weken geleden.

„Er zijn verschillende internationale verdragen die iets zeggen over hoe je moet omgaan met een buitenlandse verdachte. Kort gezegd kan een land kiezen om, bij vervolging van een buitenlander, dat zelf te doen of het thuisland te vragen om het onderzoek over te nemen”, staat in de verklaring.

Ⓒ District8 / Owen O'Brien

’Ook in Nederland strafbaar’

„In dit geval heeft de Spaanse onderzoeksrechter geoordeeld dat vervolging beter in Nederland kan plaatsvinden. De Spaanse onderzoeksrechter heeft op grond van het Europees Rechtshulpverdrag op 23 juli 2021 het arrondissementsparket Midden-Nederland verzocht om de strafvervolging over te nemen. Dat verzoek is op 26 juli 2021 door het OM ontvangen en een dag later heeft parket Midden-Nederland aan de Spaanse onderzoeksrechter laten weten de strafvervolging over te nemen.”

Het OM voegt toe dat het draait om een Nederlands slachtoffer, met Nederlandse verdachten. Het geweldsmisdrijf waar de Nederlanders in Spanje van worden verdacht, is ook in Nederland strafbaar. „Als er geen weigeringsgronden zijn, moet het OM conform internationale verdragen de zaak overnemen.”

’Rijke ouders’

Verder ontkent het OM met klem dat ’rijke ouders’ hebben verzocht de zaak over te nemen van de Spanjaarden. Dat gerucht doet al dagenlang de ronde op sociale media. „Als er in een onderzoek sprake is van familieverbanden, of een andere vorm van belangenverstrengeling, wordt de zaak overgedragen aan een ander OM-onderdeel.”

Het Spaanse onderzoeksdossier wordt nu zo snel mogelijk vertaald. Tegelijkertijd doet de politie onder leiding van twee zaaksofficieren van parket Midden-Nederland eigen onderzoek. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt, stelt het OM.

Het OM neemt in het onderzoek ook de aangiftes mee die in Nederland zijn gedaan van andere mishandelingen op Mallorca, door mogelijk dezelfde daders. De Spaanse politie heeft een link gelegd tussen deze mishandelingen en het geweld tegen de 27-jarige Nederlander. Dat wordt ook onderzocht.

Ⓒ District8/Owen O'Brien

’Mogelijk strafvermindering’

Over namenlijsten die de ronde doen op internet stelt het OM dat ’de kans groot is dat dit tot verkeerde conclusies leidt’. „Dat kan onschuldige mensen in grote problemen brengen. Het verspreiden van persoonsgegevens van vermeende daders, die nog niet zijn berecht, kan bovendien leiden tot strafvermindering.”

Het OM zegt goed in de gaten te houden wat er online allemaal wordt beweerd en gedeeld, en zegt bij strafbare feiten, zoals bedreiging of opruiing, in te grijpen.