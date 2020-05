Onderzoek naar juichende brandweer bij brand Hapert

„Het is de toon die de muziek maakt. We gaan kijken hoe we in de toekomst moeten omgaan met sociale media”, zegt officier van dienst François Peeters van de brandweer. „Sociale media zijn niet meer weg te denken dus we moeten ons er meer van bewust zijn dat filmpjes, ook als ze voor intern gebruik zijn gemaakt, op grote schaal gedeeld kunnen worden.”