Verzoek visumplicht Albanezen afgewezen

Dat laat minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) aan De Telegraaf weten.

De Tweede Kamer had juist de zinnen op de visumplicht gezet. In ons land slaan criminele Albanezen geregeld toe. Ook stijgt het aantal Albanezen dat onterecht een asielaanvraag in ons land doet. CDA’er Madeleine van Toorenburg aasde daarom op de herinvoering van een visumplicht voor Albanezen. Maar daarvoor is een noodremprocedure via de Europese Commissie nodig.

Minister Blok laat weten dat hij van de Europese Commissie heeft gehoord dat zij niet bereid is tot zo’n noodremprocedure. „De commissie heeft aangegeven dat er onvoldoende grond voor is.”

Volgens de VVD-bewindsman geeft de commissie wel aan dat Albanië door moet gaan met de aanpak van criminaliteit en het terugnemen van mensen die onterecht een asielaanvraag hebben gedaan.

De visumplicht voor Albanezen werd in 2010 geschrapt. Het aantal Albanezen in Nederland dat langer bleef dan toegestaan, steeg sindsdien. Van Toorenburg (CDA) wees erop dat relatief veel Albanese criminelen zijn betrokken bij drugs- en mensenhandel, waarbij geweld niet wordt geschuwd.

