Vertraging dreigt voor steunpakket OV-bedrijven

Vanaf maandag gaat de normale dienstregeling weer in, maar door alle coronamaatregelen kan slechts een beperkt deel van de reizigers weer worden verwelkomd in het openbaar vervoer. Voor vervoersbedrijven betekent dat een miljardenstrop.

Het kabinet wilde voor 1 juni met een noodpakket komen om te zorgen dat de bedrijven financieel kunnen overleven. Bronnen melden aan De Telegraaf dat het bod van het kabinet voor de vervoersbedrijven ’onvoldoende’ was. Er is mogelijk meer tijd nodig voor onderhandelingen. De verwachting is dat er wel op korte termijn een akkoord komt.

De Tweede Kamer spreekt donderdag over corona en de gevolgen voor het openbaar vervoer. VVD-Kamerlid Ziengs maakt zich zorgen over het ontbreken van een steunpakket voor de OV-bedrijven. „Er is haast geboden”, zegt de liberaal. GroenLinks-Kamerlid Kröger maakt zich grote zorgen: „Er is nu te veel onzekerheid voor de bedrijven.”

Voorzitter Pedro Peters van vervoerderskoepel OVNL wil voor 1 juni een akkoord over een ’adequate beschikbaarheidsvergoeding’. „Daar is nog geen overeenstemming over, maar het overleg gaat door. We zitten nog in een normaal traject van onderling verduidelijken. Logisch, want het is een complexe materie.”

De ov-sector schat in dat er zo’n twee miljard nodig is om de kosten en gebrek aan inkomsten te dekken.