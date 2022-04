Bus vanuit Maastricht naar Kiev vertrokken: ’Ik laat mijn katten niet in de steek’

De meeste van de 61 reizigers in de bus hadden bestemmingen in Duitsland of Polen. In Maastricht stapte de Oekraïense Oksana Radionova (31) op de bus. Ze zei terug naar haar woning in Kiev te gaan omdat ze er niet in geslaagd is een opvang voor haar drie katten te vinden. Die hebben nog genoeg eten en drinken, zei ze. Haar vader zou de dieren verzorgen, maar hij vluchtte een week na haar ook naar het westen. „Ik heb geen keus”, vertelde Oksana. „Ik ben doodsbang. ’s nachts vallen bommen op de stad, maar ik kan mijn katten niet in de steek laten.”

Via allerlei omzwervingen kwam ze in Nederland terecht. „Eerst met die trein door de hel, van Kiev naar Lviv, waar bange mensen vechten voor elk plaatsje om te kunnen vluchten. Toen via Slowakije naar Duitsland, maar daar was alles vol en zo kwam ik in Utrecht en Maastricht terecht.”

Ze hoopt dat ze in Kiev kan blijven. „Maar als de bommen dichtbij vallen, moet ik weer weg. Dan neem ik mijn katten mee.”

Ook een man uit Belarus nam deze bus. Hij vertelde in gebroken Engels dat hij in Brussel verbleef maar het land uit moet, terug naar zijn vaderland. „Niet naar Rusland”, bezwoer hij.

Weer terug

Volgens vervoersmaatschappij FlixBus blijft het aantal mensen dat Oekraïne verlaat stabiel, maar reizen steeds meer mensen terug naar hun vaderland. De situatie is voor FlixBus naar eigen zeggen veilig genoeg om op West-Oekraïense bestemmingen te rijden. Volgens Oksana zijn er nog maar weinig mensen die uit Nederland teruggaan. „De meesten die uit Kiev vluchtten zijn al weer terug thuis”, zei ze.

De eerste bus vertrok maandagavond vanuit Maastricht richting Warschau waar het reisgezelschap dinsdagavond rond 18.20 uur verwacht wordt. Daar krijgen de passagiers bijna vijf uur de tijd om op adem te komen of over te stappen naar andere bestemmingen. Zo gaan er vanuit Warschau ook reizen naar Lviv.

Rond 23.15 uur gaat de reis verder naar Kiev, waar de bus woensdagmiddag om 15.40 uur verwacht wordt. De reizigers doen er volgens de busmaatschappij in totaal zo’n veertig uur over om vanuit Maastricht Kiev te bereiken.