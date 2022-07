Migrant op klaarlichte dag bestolen, mishandeld en gedood in winkelstraat Italië, niemand hielp

Ⓒ Twitter

Civitanova Marche - In Civitanova Marche, een stad aan de Italiaanse Adriatische kust, is een Nigeriaanse man van 39 jaar op klaarlichte dag aangevallen en doodgeslagen door een 32-jarige man. Dat heeft de politie zaterdag op een persconferentie bekendgemaakt. Italië reageert geschokt, met name omdat niemand tussenbeide is gekomen om het slachtoffer te helpen.