Kind beschoten op schoolplein Barneveld

De jongen was samen rond 21.30 uur met drie anderen op het plein aanwezig. De politie kreeg een melding dat een van hen van een hek was gevallen en naar het ziekenhuis was gebracht. Daar werd een projectiel in zijn lichaam aangetroffen.

De politie Oost-Nederland, waar Barneveld onder valt, laat weten ‘erg voorzichtig te zijn’ in wat ze over het incident vertellen omdat het om een minderjarige gaat. ,,We zitten momenteel echt nog in de onderzoeksfase”, laat een woordvoerder weten. ,,We willen weten wat er is gebeurd maar gaan dus bedachtzaam te werk.” Wat het voor ‘projectiel’ is, kan de politie om die reden ook niet vertellen.