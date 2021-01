Nederlands coronavaccin beschermt 66 procent tegen virus

Binnenland

EU boos over nieuw aanbod AstraZeneca voor 8 miljoen extra vaccins

Iets meer vaccins, maar nog altijd veel minder in vergelijking met de oorspronkelijke planning van 80 miljoen doses in het eerste kwartaal van dit jaar is wat farmaceut AstraZeneca de EU te bieden heeft. Ondanks dat het bedrijf iets aan het schuiven is is de daverende ruzie nog lang niet beslecht.