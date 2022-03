Strijdbare Zelenski tegen Europees Parlement: ’Zonder jullie zal Oekraïne eenzaam zijn’

Terwijl de bommen van Vladimir Poetin zijn land vernietigen, schetst Zelenski de gevolgen van het bloedvergieten voor zijn volk. „Zestien kinderen zijn omgekomen. Poetin zal zeggen dat ze alleen militaire infrastructuur raken, maar welke kinderen werken daar?”

De getuigenis van een zinloze oorlog raakt zijn toehoorders. Zelfs de tolk kan het niet drooghouden. Het contrast tussen Kiev in oorlog en het veilige vergaderpaleis in Brussel kan niet groter. Hij spreekt krachtig vanuit zijn bunker in een groen legershirt. Zij, alle EU-kopstukken en honderden Europarlementariërs, luisteren toe versierd met geelblauwe speldjes, pamfletten en Oekraïense vlaggen.

Zelenksi heeft maandag officieel een aanvraag ingediend voor lidmaatschap van het landenblok. „Met ons erbij zal de Europese Unie sterker zijn. Zonder u zullen we eenzaam zijn”, zegt de president. „Bewijs dat jullie aan onze zijde staan, dat jullie ons niet alleen laten en dat jullie echte Europeanen zijn. Dan zal het leven overwinnen van de dood, en het licht van de duisternis.”

Staande ovatie

De boodschap kan rekenen op luid applaus en een staande ovatie. Het Europees Parlement roept in een resolutie op om de weg vrij te maken voor de toekenning van de status van kandidaat-lidstaat aan Oekraïne. Een symbolische oproep, want het parlement heeft op dit moment geen rol in het proces.

De Europese Commissie, het dagelijks EU-bestuur, is nu aan zet om een eerste advies uit te brengen. Daarna is het aan alle lidstaten om te bepalen of Oekraïne kandidaat-lidstaat mag worden. Dit is een eerste stap richting jarenlange onderhandelingen en hervormingen.

De Europese Unie erkent dinsdag wel de aanvraag van het lidmaatschap. „Er zijn verschillende meningen en visies over”, zegt voorzitter Charles Michel van de Europese Raad er wel bij. „Maar het is aan ons om dit moeilijke onderwerp aan te gaan.”

EU-kopstuk Michel gebruikt de termen ’legitiem, symbolisch en politiek’ als hij over de aanvraag spreekt. In Brussel realiseren ze zich dat een onafhankelijk Oekraïne straks misschien niet meer bestaat.

Bovendien moeten alle lidstaten het eens worden over een eerste stap in het toetredingsproces. Onder andere Nederland, Duitsland en Frankrijk verzetten zich. Ze vinden de hele discussie nu niet aan de orde. Maar verschillende andere lidstaten in Oost-Europa pleiten juist voor een speciaal traject.