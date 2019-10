Lintje voor vertrekkend PVV-Kamerlid Fritsma

Fritsma zat dertien jaar in de Kamer en voerde daar namens de PVV het woord over asiel en immigratie. Op dat voor zijn partij belangrijke terrein kwam hij vaak hard in aanvaring met collega’s van andere partijen.

Arib typeerde Fritsma als „iemand die de confrontatie niet schuwt” en vaak grote woorden gebruikte, „ongepolijst en soms een beetje rauw.” Niet alleen de inhoud maar ook de toon maakte volgens haar dat Fritsma vaak alleen stond in debatten. Bij zijn afscheid bleven veel Kamerbankjes leeg.

Fritsma kondigde vorige week zijn vertrek uit de Tweede Kamer aan. Hij wil naar eigen zeggen zijn loopbaan een nieuwe wending geven en begint een eigen onderneming.