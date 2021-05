De zomer komt er aan: het wordt 25 graden!

Eerst nog even herfst. Deze week is het nog doorbijten. Uitgerekend in de meivakantie doet het weer eerder aan de herfst denken dan aan het voorjaar.

Vooral op dinsdag en woensdag kan het hard gaan regenen. De buien kunnen gepaard gaan met onweer en hagel. De thermometer komt niet verder dan een graadje of 11. Dat is koud voor deze periode van het jaar.

Harde windstoten en code geel

In de nacht van maandag op dinsdag geldt in het Zuiden en Westen code geel vanwege harde windstoten. Ook in het waddengebied kan het er stevig aan toe gaan. De wind kan snelheden bereiken tot 80 kilometer per uur.

Lekker lenteweer

Woensdag knapt het weer op. De kans op buien blijft bestaan, maar die worden afgewisseld met lange droge perioden waarin de zon af en toe even doorbreekt. Op die momenten hebben we lekker lenteweer.

Donderdag en vrijdag loopt het kwik verder op en in het weekeinde wordt het naar verwachting zomers warm.