China zet drie correspondenten het land uit

De uitzetting is een vergelding voor het opinieartikel China Is the Real Sick Man of Asia, meldt WSJ. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemt die column tegenover de Amerikaanse krant ’racistisch’. Het opinieartikel gaat over het coronavirus.

Het opinieartikel was geschreven door een columnist die vanuit de Verenigde Staten werkt. De journalisten die uit China moeten vertrekken, waren niet bij dat bewuste artikel betrokken. Het gaat om Josh Chin en Chao Deng, twee Amerikanen, en de Australiër Philip Wen.

Sinds het Mao-tijdperk zijn nog nooit meerdere journalisten van een nieuwsorganisatie tegelijkertijd het land uitgezet, meldt WSJ.

’China laat zich kennen’

De beslissing volgt op nieuwe regels die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan Chinese media, meldt de NOS. De Chinese nieuwsmedia worden vanaf nu in de VS aangeduid als ’buitenlandse missie’ omdat ze onder gezag staan van de overheid. Een staatskrant meldt dat de twee gebeurtenissen niet los van elkaar te zien kunnen zijn. Volgens NOS-correspondent Sjoerd den Haas laat China zich kennen, meldt hij op Twitter.

Correspondentenvereniging FCCC spreekt van ’een extreme poging tot intimidatie’ en ’de laatste en meest alarmerende maatregel’ die in een patroon past waarin journalisten worden geïntimideerd en gefrustreerd om hun werk te doen.

