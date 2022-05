Leden GL spreken zich uit tegen fusie met PvdA

Het bestuur van GL heeft aangekondigd een ledenreferendum te organiseren over een samensmelting van de GL- en PvdA-fracties in de Eerste Kamer tijdens de Provinciale Statenverkiezingen in 2023. Dat besluit zou een ’vergaande en onomkeerbare stap betekenen op de weg naar een partijfusie’.

„Dit is het moment voor de leden van GL om op te staan voor het voortbestaan van een zelfstandig GL en zich uit te spreken tegen de fusie met de PvdA. Een brede linkse samenwerking prima, samengaan met één partij: nee!”, staat in een petitie die onder leden rondgaat.

Fusie ’inhoudelijk niet logisch’

Volgens prominente leden als Femke Roosma (oud-fractievoorzitter van GL in Amsterdam), Selçuk Akinci (ex-wethouder in Breda), Jasper Blom (oud-directeur Wetenschappelijk Bureau van GL), Noel Vergunst (wethouder in Nijmegen), Nienke Homan (gedeputeerde Groningen) is een fusie ’inhoudelijk niet logisch’, staat in het pamflet. „De partijen zitten niet voor niets ieder in een andere Europese fractie. De onderlinge verschillen zijn niet te verwaarlozen; onze idealen en geschiedenis liggen ver uit elkaar.”

Volgens de kritische leden wil GL het ’systeem veranderen’ terwijl de sociaaldemocraten veranderingen willen ’binnen het oude systeem’. De GL’ers zien het verschil in fusie terug op veel onderwerpen „waar beide partijen soms ook zelfs tegengestelde standpunten en stemgedrag hebben. Dit zijn geen kleine verschillen”, stellen ze. Het gaat dan onder andere over sekswerk, landbouw, de sleepwet, het openen van Lelystad Airport en illegalenopvang.

„Dat de huidige Tweede Kamerfractie zich de laatste jaren naar de PvdA toe beweegt, laat vooral zien dat het landelijke GL afdrijft van haar kernwaarden en meer naar het midden trekt. De beweging van GL richting de PvdA leidt dan ook niet tot een sterker links blok, maar juist tot een minder uitgesproken groen en links geluid”, is de vrees. Desalniettemin vinden ze een samenwerking prima, maar een samensmelting niet.

„Groenlinks heeft een eigen bestaansrecht”

Femke Roosma, een van de ondertekenaars van de petitie, geeft in een reactie aan dat het onderwerp ’breed leeft’ binnen de partij. „Wij geloven dat GL een eigen bestaansrecht heeft”, zegt ze. „GL is een veel meer activistischere partij die beter rekening houdt met de grenzen van de aarde”, stel ze. Volgens haar moet GL vooral ’scoren in de linker bovenhoek’, terwijl de PvdA meer op het centrum richt. Op de vraag of een groter linkser blok niet effectiever is, antwoordt ze: „Dat veronderstelt dat je groter wordt als je fuseert, maar dat is nog helemaal niet te zeggen. Het is best mogelijk dat kiezers dan uitwaaieren naar bijvoorbeeld Bij1 en de PvdD. Dan vindt er ook aan de linkerzijde versplintering plaats.”

De timing van de leden is overigens ook saillant: komende maandag zullen partijleiders Jesse Klaver en Attje Kuiken in Arnhem ook een bijeenkomst houden waarin ze zich uitspreken over hun ’progressieve linkse samenwerking’.