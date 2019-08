Live: Thijs H. bekent drie moorden

Het gaat om een pro-formazitting vandaag. H. doodde op zaterdag 4 mei een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag. Een paar dagen later, op dinsdag 7 mei, bracht hij op de Brunssummerheide bij Heerlen een man en een vrouw om het leven.

H. had een psychose, zegt hij zelf. Hij „kreeg berichten dat hij mensen moest ombrengen.” Met dat doel ging hij op pad.

Een paar uur na de dubbele doding op de Brunssummerheide meldde H. zich bij kliniek Vijverdal in Maastricht. Volgens een van de psychiaters had H. bloed op zijn handen en kleren en zei hij dat hij over die heide had rondgezworven.

Nog diezelfde avond ging hij er vandoor. Zijn ouders brachten hem snel terug, maar de volgende ochtend was hij weer verdwenen. De kliniek sloeg alarm, de politie verspreidde de volledige naam en een foto van H. Hij werd later die dag gearresteerd.

H. geeft aan dat hij „volledig” gaat meewerken aan het onderzoek van justitie.

