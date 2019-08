Thijs H. bekent drie moorden, zocht op merkwaardige zoektermen

Het gaat om een pro-formazitting vandaag. Op zaterdag 4 mei werd een vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag gedood. Een paar dagen later, op dinsdag 7 mei, kwamen een man en een vrouw om het leven op de Brunssummerheide bij Heerlen.

H. had een psychose, zegt hij zelf. Er waren stemmetjes in zijn hoofd. Hij „kreeg berichten dat hij mensen moest ombrengen.” Met dat doel ging hij op pad.

In de computers van H. vond het OM aanwijzingen dat er sprake was van hele andere motieven voor de moorden dan een psychose. Zoekvragen: „Hoe moet je je gedragen als een psychopaat? Hoe kun je politie en justitie om de tuin leiden? Why do some good people become evil?”

Advocaat Serge Weening was niet blij met het delen van de zoekopdrachten. Volgens hem is daarmee de nuance zoek.

Ouders

De ouders van drievoudig moordverdachte Thijs H. hebben zich „niet altijd even meewerkend opgesteld als het gaat om de waarheidsvinding”, zei de officier van justitie.

Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat er sporen zijn weggemaakt. De kleding van H. is gewassen, net als de rugtas waarin het vermoedelijke moordwapen zat. Dat mes is ook schoongemaakt.

Kliniek

Een paar uur na de dubbele doding op de Brunssummerheide meldde H. zich bij kliniek Vijverdal in Maastricht. Volgens een van de psychiaters had H. bloed op zijn handen en kleren en zei hij dat hij over die heide had rondgezworven.

Nog diezelfde avond ging hij er vandoor. Zijn ouders brachten hem snel terug, maar de volgende ochtend was hij weer verdwenen. De kliniek sloeg alarm, de politie verspreidde de volledige naam en een foto van H. Hij werd later die dag gearresteerd.

H. geeft aan dat hij „volledig” gaat meewerken aan het onderzoek van justitie.