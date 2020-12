’Mogelijk tot 200 containers overboord in Noordzee’

Rijkswaterstaat bevestigt in gesprek met Omroep Friesland dat het om een schip gaat dat in de Duitse Bocht voer, het zuidoostelijke deel van de Noordzee dat begrensd wordt door de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden, in de buurt van Schiermonnikoog.

Schipper Sander Meijer meldt dat ’100 mijl’ - ongeveer 160 kilometer - boven Schiermonnikoog containers drijven en lokaliseerde er ook vier op de Noordzeebodem. Meijer schrijft dat het gerucht gaat dat er meer dan 200 containers overboord zijn geslagen. Hij spreekt van ’een nieuwe containerramp’.

„We zitten met de hele vissersvloot in een wrakken-app. Als er iemand blijft haken en schade heeft aan netten dan zetten we de positie in de app. Een collega uit Urk heeft laten weten dat hij op de sonar veel grote objecten zag liggen en dacht dat het containers waren”, zegt Meijer tegen RTV Noord.

Het is volgens Meijer plausibel dat er veel containers overboord zijn geslagen. Hij heeft zelf ook aanwijzingen daarvoor. „Ik kan 140 meter diep kijken en heb 4 grote objecten op de bodem gezien. Daar hoefde ik niet voor te zoeken, die kwamen we toevallig tegen. Als je zomaar al vier tegenkomt, dan ben ik bang dat er erg veel liggen.”

Op nieuwjaarsdag 2019 verloor de MSC Zoe, een van de grootste containerschepen ter wereld, meer dan driehonderd containers boven de Noordzee. Nog altijd worden de restanten gevonden.