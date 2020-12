12,5 jaar cel voor Russische historicus na moord op studente met wie hij relatie had

Sokolov zei voor de rechter dat de vrouw hem tot razernij had gebracht. Ze zou zich beledigend hebben uitgelaten over zijn kinderen uit een eerdere relatie.

De historicus werd vorig jaar opgepakt, nadat hij uit een rivier was gevist met een rugzak waarin twee vrouwenarmen zaten. Sokolov was zelf dronken in het water gevallen. Nadat hij met onderkoelingsverschijnselen was gered en de macabere ontdekking in de rugzak was gedaan, werd zijn woning doorzocht. Daar trof de politie het onthoofde lichaam van de vrouw aan.

Sokolov had met de vrouw niet alleen een relatie. Hij werkte ook met haar samen op het gebied van de Franse geschiedenis. Volgens Russische media staken beiden zich graag in historische kostuums. Sokolov verkleedde zich dan als Napoleon.

Sokolov heeft voor zijn werk de hoogste Franse onderscheiding gekregen, het Legioen van Eer.