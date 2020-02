’Corona via wc-afvoer bovenburen, verticaal blok van 30 verdiepingen ontruimd’

Het volledige verticale blok van dertig verdiepingen in het flatgebouw is ontruimd omdat de afvoersystemen aan elkaar gekoppeld zijn. Volgens de autoriteiten lopen de leidingen vermoedelijk allemaal verticaal door hetzelfde blok en is dat de bron van de besmetting. Eerder werd al bekend dat het coronavirus ook via uitwerpselen kan worden overgedragen.

Hongkong staat vol met vergelijkbare flatgebouwen als het Hong Mei House, waardoor gezondheidexperts zich zorgen maken over verdere verspreiding. Mogelijk zijn bewoners van dergelijke appartementen niet meer veilig in hun eigen huis.

Sars

Volgens Aziatische media dringt de vergelijking met de verspreiding van het Sars-virus in 2003 zich op. Ook toen greep het virus om zich heen via pijpleidingen. In één gebouw raakten daardoor 300 mensen besmet, van wie er tientallen stierven. Ook toen raakten veel mensen besmet in hetzelfde verticale blok.

Volgens de autoriteiten lijkt het Hong Mei House echter veilig. In de woning van één van de corona-gevallen zou echter wel zijn geconstateerd dat er amateuristisch aan het leidingwerk is gesleuteld. Of dat ook voor de verspreiding van het virus heeft gezorgd, is niet duidelijk.

Wetenschappers stellen dat het virus voornamelijk door direct mensenlijk contact wordt overgebracht. Mogelijk speelt het gezamenlijk gebruik van de liften ook een rol, stellen experts.