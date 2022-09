Premium Het beste van De Telegraaf

’This is it folks!’ Voor Boris Johnson is het nu tijd om geld te gaan verdienen

Door Joost van Mierlo

Boris Johnson geeft zijn laatste speech voor de deur van Downing Street 10. Ⓒ ANP/HH

Londen - „This is it folks!” Met deze laconieke woorden deed Boris Johnson de deuren van Downing Street 10 voor de laatste keer achter zich dicht en besloot hij drie bewogen jaren als Britse premier. Nu is het tijd voor hem om geld te gaan verdienen.