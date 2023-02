Premium Het beste van De Telegraaf

Ontreddering bij familieleden slachtoffers aardbeving: ’Wie leeft er en wie niet meer?’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Gaziantep - Gebouwen die te pletter storten, kinderen die in een laatste reddingspoging van het balkon worden gegooid en bejaarden en kinderen die uren zonder jas in de sneeuw moeten doorbrengen. In de door aardbevingen getroffen gebieden in Syrië en Turkije heerst een totale staat van paniek, vertellen ooggetuigen en familie van slachtoffers.