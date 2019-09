Nederlandse historie zichtbaarder uitstallen

Klaas Dijkhoff (VVD) staat de pers te woord. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Regeringspartijen VVD en CDA willen dat de geschiedenis van Nederland zichtbaarder wordt uitgedragen in plaats van verstopt of uitgewist. De partijen willen dat de geboortepapieren van Nederland op een publieke plek, permanent worden tentoongesteld. „We mogen trots zijn op onze geschiedenis en dat mogen we best laten zien”, aldus een verklaring van de partijen.