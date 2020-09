Texaanse weervrouw (42) overlijdt na ’delen zonden’ in laatste Facebookpost

In het bericht op sociale media vertelt de 42-jarige Kelly Plasker dat zij op de middelbare school een ’ongezonde relatie’ heeft gehad met een van haar docenten. „Hij had iemand moeten zijn die op mij zou letten, maar in plaats daarvan keek hij naar me op een manier waarop mannen niet naar kinderen zouden moeten kijken”, schrijft ze in de post genaamd ’de definitieve bekentenis van mijn zonden’.

Dezelfde dag bevestigde het nieuwsstation de plotselinge dood van Plasker. „We zijn diep bedroefd over het tragische en plotselinge verlies”, aldus haar collega’s. Hoewel de precieze doodsoorzaak van de vrouw niet is vrijgegeven, zond het netwerk een eerbetoon uit dat de kijker aanspoorde om ’hulp te vragen als je het moeilijk hebt’. In het bericht leek Plasker ook te wijzen naar geestelijke gezondheidsproblemen. „Ik hou van jullie, mijn vrienden. Mijn hersenen zijn kapot en ik kan het niet meer aan”, schreef ze.