Zoet thuisblijven op Koningsdag

Albert de Heer brengt een toost met een oranjebittertje uit op de Koning. Ⓒ Foto Rias Immink

Nu Nederland is gegijzeld door het coronavirus, staat er een dikke streep door een uitbundige viering van Koningsdag. Voor het eerst sinds de oorlog mogen we maandag niet massaal met oranje hoed, pruik of shirt de straat op om de verjaardag van het staatshoofd te vieren. Een bescheiden huisborrel mag wel, bij wijze van oranjebitter alternatief.