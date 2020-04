Politie pakt vermoedelijke seriemoordenaar daklozen in Barcelona

Hij werd opgepakt in Sant Cugat del Valles aan de rand van de kuststad aan de Middellandse Zee, slechts enkele uren nadat een dakloze in het centrum vermoord werd gevonden, zei de regionale politie van Catalonië in een verklaring.

Het lichaam vertoonde tekenen van een gewelddadige dood en werd gevonden „in hetzelfde gebied waar de afgelopen weken andere dode daklozen werden aangetroffen”, voegde een woordvoerster van het korps toe. De man had zwaar letsel aan het hoofd, net als de andere vermoedelijke slachtoffers.

De straten zijn grotendeels verlaten sinds de Spaanse regering op 14 maart een lockdown oplegde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Mensen mogen alleen naar buiten naar hun werk als ze niet thuis kunnen werken, om eten en medicijnen te kopen en kort met hun hond wandelen.

Sinds 19 maart zijn al vier daklozen door geweld om het leven gebracht in Barcelona, de tweede stad van Spanje. Drie werden vermoord in de afgelopen twee weken, allemaal kregen ze zware klappen op hun hoofd.