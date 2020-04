Waarschuwing voor dichte mist

Ⓒ ALBERT DROS

DE BILT - Het is dinsdag in de vroege ochtend erg mistig. Vooral in het noorden en westen van het land komt regionaal dichte mist voor, maar ook in Noord-Brabant is het zicht plaatselijk minder dan 200 meter, zo meldt Weeronline. Het KNMI heeft in de provincies Friesland, Flevoland en Noord-Holland code geel ingesteld, wat betekent: wees alert.