Republikein DeSantis herkozen als gouverneur Florida, ook Abbott niet in de problemen in Texas

DeSantis (44) werd in 2018 voor het eerst tot gouverneur van Florida gekozen, destijds met een kleine marge. DeSantis wordt beschouwd als een mogelijke presidentskandidaat voor 2024 en de grootste Republikeinse concurrent van oud-president Donald Trump.

Republikein Greg Abbott begint straks aan een derde ambtstermijn als gouverneur van Texas nadat hij makkelijk zijn Democratische uitdager Beto O’Rourke versloeg bij de verkiezing in de Amerikaanse grensstaat.

De 64-jarige Abbott, die de steun geniet van oud-president Donald Trump, werkte zich recentelijk in de schijnwerpers door met zijn Republikeinse ambtgenoot van grensstaat Arizona duizenden migranten met bussen naar steden te brengen die in Democratische handen zijn. Zo liet Abbott migranten afzetten voor de residentie van vicepresident Kamala Harris in Washington. Ook voerde de behoudsgezinde Abbott in Texas een van de strengste abortusverboden van de VS in.

Na een dodelijke schietpartij in een Texaanse school afgelopen mei verweet het 50-jarige oud-congreslid O’Rourke Abbott niets te doen aan het wapenbezit in de Amerikaanse staat. Door beveiligers werd hij toen de zaal uitgeleid. De Democratische oud-president Barack Obama had zijn steun uitgesproken voor O’Rourke en samen met hem campagne gevoerd.

Inflatie

Volgens exitpolls uitgevoerd door diverse Amerikaanse media, waaronder CNN en ABC, zijn zorgen over de economische situatie in het land leidend in de keuze van veel Amerikaanse kiezers bij de tussentijdse verkiezingen. Ongeveer een derde van de ondervraagden noemde inflatie als belangrijkste kwestie op basis waarvan ze hun keuze maken. Het onderwerp abortus stond met 27 procent op de tweede plaats, gevolgd door misdaad, immigratie en wapenbeleid.