Veteraan Patrick leerde zakendoen op het slagveld

Uruzgan-veteraan Patrick Coopmans deelt zijn inzichten in de Sixstarleadership Podcast. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Amsterdam - Een veteraan, dat is toch meestal een man die vanwege geestelijke problemen zijn huis niet meer uit durft en met een beetje pech zijn vrouw slaat? Het clichébeeld van de oud-strijders is ondanks statistieken die anders uitwijzen weerbarstig. In de aanloop naar Veteranendag (24 juni) laat Afghanistan-veteraan Patrick Coopmans het tegenovergestelde zien.