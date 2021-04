Analyse: deze verkenningschaos kan vechtkabinet opleveren

Binnenland

Koolmees en Van Ark naar Kamer voor uitleg over ’bron’ Rutte

Ex-verkenner Kajsa Ollongren heeft in haar bijdrage aan het debat over de mislukte verkenning geëmotioneerd excuses aangeboden. Aan de Tweede Kamer. Aan het CDA, Kamerlid Omtzigt en partijleider Hoekstra. „Ik bied ook mijn excuses aan dat de nota in de openbaarheid is gekomen.”