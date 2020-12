Britten in lange rijen voor kerstboodschappen: ’Dit 8 maanden niet meer gezien’

Er wordt gevreesd voor een tekort aan middelen - panic-buying, schrijft The Daily Mail. Groenten als broccoli en bloemkool dreigen, mede door de Franse grensblokkade, uitverkocht te raken. De onderhandelingen daarover gaan vandaag nog verder, verzekeren overheidsfunctionarissen.

Ⓒ Hollandse Hoogte / PA Media

Volgens Britse media stonden mensen vanmorgen al om 05.50 uur lokale tijd in de rij voor de supermarkt. De winkels stellen steeds meer koopregels in en vragen de bevolking niet te hamsteren. Een van de natgeregende klanten in Henleaze zegt tegen The Sun „in acht maanden tijd niet zo’n grote rij te hebben gezien”, aan het begin van de coronacrisis.

De grootste supermarkt van het land stelt dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Ook de Britse transportminister Grant Shapps roept op tot rust. Hij zegt dat burgers de tekorten ’niet zouden opmerken’. „De absolute sleutel is om dit zo snel mogelijk op te lossen. Het is in niemands belang om vervoerders niet over te laten steken.”

Ook het wegvervoer is ontregeld. Zo is bij Kent de snelweg dichtgegaan om te voorkomen dat mensen naar de tunnel rijden. Maar daardoor is de weg naar de haven ook dicht, dus kunnen schepen niet gelost worden. Voorlopig is het verkeer tussen het VK en Europese landen voor 48 uur stilgelegd.

Mensen die in Londen en een deel van het oosten en zuidoosten van Engeland wonen, mogen helemaal niet meer bij elkaar op bezoek gaan. Voor Kerstmis worden geen uitzonderingen gemaakt. Niet-essentiële winkels zijn dicht en mensen moeten zoveel mogelijk thuisblijven. Voor werk, studie, buitensport of bijvoorbeeld begrafenissen met hooguit 30 aanwezigen mogen inwoners wel de deur uit.