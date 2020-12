Iran betaalt vergoeding aan nabestaanden neergehaald toestel

Het smartengeld en de schadevergoeding gaat naar nabestaanden van de 176 mensen die aan boord waren van een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines. Op 8 januari steeg die op in Teheran met bestemming Kiev. Dat was in een periode dat de spanningen tussen Iran en de VS weer heel erg hoog waren opgelopen. Een Iraanse luchtafweereenheid haalde het vliegtuig neer in de veronderstelling dat het een Amerikaanse raket was.

In het vliegtuig zaten veel Iraniërs en Canadezen. Dertien slachtoffers kwamen uit de Europese Unie, voornamelijk Zweden. Er waren geen Nederlanders aan boord.