Man (52) dood door schietpartij in Den Bosch, verdachte gewond

Ⓒ Persbureau Midden Brabant

DEN BOSCH - In Den Bosch is zondagochtend een 52-jarige man dood aangetroffen in een woning waar een schietpartij was geweest, meldt de politie. Dat gebeurde in een huis aan de Vierde Haren.