Premium Het beste van De Telegraaf

Gepensioneerden helpen uitvinder zijn droom waar te maken Willibrordus maakt mest gezond: ’Boer apotheker van het volk’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Uitvinder Willibrordus van der Weide (r.) met zijn Oekraïense zakenpartner Youri Rakotsy. Ⓒ Robert Hoetink

Lievelde - Het zit hem vaak tegen in het leven, maar nu even niet: de uitvinding van Willibrordus van der Weide om van mest met foute (stikstof)gassen gezonde mest te maken werd maandag officieel gepresenteerd. Met dank aan tien gepensioneerde investeerders, die geloven in de passie van de kleurrijke uitvinder.